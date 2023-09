Lutto in casa Napoli | il messaggio del presidente De Laurentiis

inSSC Napoli . Il club partenopeo si stringe attorno al capo della comunicazione Nicola Lombardo per la sua triste perdita. Questo il comunicato del Napoli pubblicato sui canali ufficiali: ...... pubblicata nel 2003 dallaeditrice Campanotto. Nel 2013, ha anche pubblicato il libro 'Le ... TEMI:bujafriuli morto friuli morto renato calligaro pittore friuli renato calligaro ...La camera ardente è stata allestita nellafuneraria Esteno Caporale in via Teramo aperta dalle ore 8 alle 19. I funerali saranno celebrati alle ore 16 di venerdì 15 settembre nella chiesa di San ...La sua dedizione alla famiglia ed allasi rifletteva anche nelle relazioni profonde che aveva ...ma anche voluto ringraziare chi ha dimostrato affetto e vicinanza in questo momento di grande:...

Lutto in casa Napoli: "Partecipiamo al dolore di Nicola Lombardo ... Radio Kiss Kiss Napoli

Lutto in casa Napoli: arrivano le condoglianze di De Laurentiis Spazio Napoli

Un vigile del fuoco trova un gruppo di ragazzi davanti a casa e organizza una spaghettata. Arrivi anche a Salerno dal Nord Africa ...Il Napoli ha espresso tutta la vicinanza al capo della comunicazione del club, Nicola Lombardo, per la perdita della suocera.Luco dei Marsi. Sgomento e tristezza a Luco dei Marsi per la scomparsa della 60enne Carla Venditti. La donna è ...