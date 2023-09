Lutto in casa Napoli | arrivano le condoglianze di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Arriva il comunicato ufficiale del. Il segno di cordoglio del presidente Aurelio Dee di tutto il club Dopo la pausa dovuta alla sosta per gli impegni che i calciatori azzurri hanno avuto con le rispettive nazionali, è tempo di dedicarsi nuovamente al campionato. I partenopei scenderanno in campo già sabato sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova dove affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino. Ritrovatisi oggi, per la prima volta dopo 15 giorni, tutti i calciatori a Castel Volturno, sono in programma due sessioni di allenamento. Proprio in mattinata è arrivata la triste notizia per il club. Tutta la squadra con il suo presidente Aurelio Deci ha tenuto ad esprimere tutta la vicinanza ed un cordoglio per Nicola Lombardo. Il capo della comunicazione azzurra ha infatti perso la madre, Dina, scomparsa ...