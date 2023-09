Lutto in casa Napoli | ADL | Vicini alla famiglia di Nicola Lombardo per la perdita della suocera”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilha espresso tutta la vicinanza al capocomunicazione del club,, per la. Il, pronto a tornare in campo dopo la pausa per gli impegni internazionali, si è trovato a dover affrontare una triste notizia. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera squadra azzurra hanno espresso il loro cordoglio per, capocomunicazione del club, che ha perso laDina. Dopo 15 giorni di pausa, i calciatori partenopei si sono ritrovati a Castel Volturno per prepararsi all’anticipo serale contro il Genoa, ma ilha gettato un’ombra su questo ritorno in campo rendendo il ritorno in terra campana ...