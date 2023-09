Lungomare Caracciolo | al via sabato il “Roller Skating Festival”

(Di giovedì 14 settembre 2023) E’ tutto pronto per la prima edizione del “”, che,16 settembre, trasformerà ilin una grande pista di pattinaggio.16 settembre ilsi trasformerà in una grande pista di pattinaggio per la prima edizione del ‘’. Dalle 9:00 alle 21:00, professionisti, atleti e amatori potranno

Sabato 16 settembre ilsi trasformerà in una grande pista di pattinaggio per la prima edizione del Roller Skating Festival. Dalle 9 alle 21, professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra ...Sabato 16 settembre 2023 a Napoli si terrà la prima edizione del Roller Skating Festival , uno degli eventi sportivi ad ingresso gratis che trasformerà ilin una grande pista di pattinaggio tra show, esibizioni e passeggiate su skateboard e pattini. Napoli, arriva il Roller Skater Festival sulDalle ore 9 alle ...... uno degli eventi gastronomici più attesi dalla cittadinanza, dedicato al baccalà, che per l'edizione 2023 lancia una serie di novità: il cambio della location (dalal Maschio ...La sua presenza ha subito riportato alla mente di Caterina un episodio iconico: l'attore, in passato, aveva compiuto una singolare passeggiata sul, completamente nudo, mentre ...

Sabato il Roller Skating Festival sul lungomare Caracciolo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Roller Skater Festival sul Lungomare Caracciolo, il programma Napolike.it

E' tutto pronto per la prima edizione del "Roller Skating Festival", che, sabato 16 settembre, trasformerà il lungomare Caracciolo in una grande pista ...Si è tenuta presso Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del ROLLER SKATING FESTIVAL. Sabato 16 settembre il lungomare Caracciolo si trasformerà in una grande ...Il lungomare Caracciolo di Napoli si prepara ad ospitare la prima edizione del Roller Skating Festival. Questa manifestazione, curata da associazioni di grande esperienza nel settore, ha l’intento di ...