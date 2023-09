L' Ucraina ha distrutto la difesa aerea di Yevpatoriya nella Crimea in un attacco notturno

L'afferma di averun sistema di difesa aerea russo vicino alla città di Yevpatoriya nella Crimea occupata in un attacco notturno di droni e missili condotto giovedì mattina dai servizi ......di difesa aerea russi hanno abbattuto sette missili e la nave pattuglia Vasily Bykov ha... L'si è subito fregiata della paternità degli attacchi, evidenziando di aver colpito con ...La difesa aereaha17 droni aerei russi ieri, 13 settembre 2023, in serata. Lo ha fatto sapere l'aeronautica di Kiev. "Sono stati osservati un totale di 22 lanci di 'Shahed'" in ...I sistemi di difesa aerea in servizio hanno11 velivoli senza pilota sul territorio della Repubblica di Crimea'.

Furia russa, sciami di droni sull'Ucraina. Mosca, 2 morti in bombardamenti Kiev a Kursk - Mosca, 2 morti in bombardamenti Kiev a Kursk - Mosca, 2 morti in bombardamenti Kiev a Kursk RaiNews

Ucraina, distrutto il centro di comando dei droni nel Donetsk. Ucciso ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Questa notte il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) e le forze navali ucraine hanno condotto un'operazione speciale vicino a Yevpatoria, distruggendo il sistema di difesa russo 'Triumph' del valore di ...L'Ucraina afferma di aver distrutto un sistema di difesa aerea russo vicino alla città di Yevpatoriya nella Crimea occupata in un attacco notturno di droni e missili condotto giovedì mattina dai servi ...Secondo quanto riferito dalla Tass c'è una vittima civile anche in Russia, in un bombardamento ucraino su una distilleria nella regione russa di Kursk, secondo quanto reso noto dal governatore, Roman ...