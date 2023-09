Lucio Battisti | tre giorni di eventi a Milano | il programma di Quel Gran Genio

(Di giovedì 14 settembre 2023) In occasione del 25° anno dalla sua scomparsa, asi terrà, una manifestazione di treper ricordare in maniera nuova e completa la figura diIn occasione del 25° anno dalla sua scomparsa (e degli ottanta dalla sua nascita), asi terrà, una manifestazione per ricordare in maniera nuova e completa la figura di. È così che dal 29 settembre al 1° ottobre 2023, nel capoluogo lombardo, andranno in scena una dozzina disparsi sul territorio cittadino che, per la prima volta – nella stessa rassegna ­– abbracciano tutta la discografia dell’artista. Dai primi 45 giri della ...

Su Rai1 lo speciale 'per amico. Ricordando' ha ottenuto invece 2.263.000 telespettatori e il 13,8%. Terzo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto' ha totalizzato 1.541.000 ...Milano tributa, in occasione del 25° anno dalla sua scomparsa (e degli ottanta dalla sua nascita), con la prima edizione di "Quel Gran Genio", una manifestazione per ricordare in maniera nuova e ...Rai1 la segue conper amico. Ricordando, che ha emozionato 2.263.000 spettatori pari al 13.8% di share. Terza posizione per la prima puntata della nuova stagione di Chi l'ha visto su ...La tv di Stato si impone con Reazione a catena e Cinque minuti, ma non conper amico. Ricordandoche finisce dietro a Maria Corleone, in onda su Canale 5 . Sul podio Chi l'ha visto su ...

Quel gran genio del mio amico Lucio Avvenire

Underwave - Tuffi e immersioni musicali di Piergiorgio Pardo - Nato il 14 settembre. Battisti - E già: canzoni per scrivere ... Onda Rock

ROMA - Il docufilm evento di Maite Carpio, "Lucio per amico. Ricordando Battisti", prodotto dalla Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, ...l Settembre Latisanese compie 30 anni. Traguardo da ricordare per la kermesse, fra le più attese di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visit ...Il docufilm su Lucio Battisti, viaggio nella storia dell'uomo e dell'artista, in onda ieri sera su Rai Uno, ha riportato ascolti lusinghieri.