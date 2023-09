Luce e gas | il Governo prepara la rivoluzione del mercato

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 settembre 2023) IlMeloni promette importanti novità nel settore dell’energia. Dal Consiglio dei ministri si attende l’approvazione di un nuovo decreto che ha l’obiettivo di riformare – o addirittura “rivoluzionare” – ildomestico die gas (ancora aumenti in arrivo, bollette +10% in autunno). Il tutto entro la fine di settembre e in vista del 10 gennaio 2024, data che segnerà la fine deltutelato, con un ampio focus su fonti rinnovabili e in particolare su eolico offshore. L’iter è già avviato e molte norme già definite. Eccole di seguito, nella versione circolata nella bozza del provvedimento Il nuovo Decreto Energia Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato il decreto durante un convegno a Roma al Gse (Gestore dei servizi energetici) parlando ...