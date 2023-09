Luca Sommi porta la Divina Commedia su TvLoft dal 14 settembre | “Otto balzi per raccontare il più articolato enigma della storia della letteratura”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Laè sogno, racconto, avventura, mistero e altre mille cose. Ma la definizione che sembra mettere tutti d’accordo è questa: il più. Se è vero, come si dice, che un classico è tale perché non smette mai di essere attuale, lanon può non esserlo. Anzi, ne rappresenta forse l’esempio più lampante ed emblematico. Amatissima, citatissima, ma spesso purtroppo fraintesa, dopo settecento anni questo capolavoro non smette di incuriosire e appassionare lettori di tutto il mondo. Dante ...

... il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio , l'Amministratrice delegata di Seif, Cinzia Monteverdi , il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro , Tomaso Montanari ,. ...L'altra sera ero in tv da Paolo Del Debbio a discutere del libro del generale Vannacci e delle sue frasi su cosa è 'normale' e cosa no. Nel gioco delle parti non potevano mancare i buoni (la cui retorica melensa e zuccherosa era al limite delle carie), la presidente dell'Arcigay Natascia Maesi e una giovane coppia lgbtqia+, che non è una sigla scritta con la benda sulla ...A pochi minuti dalla notizie della scomparsa, i direttori Peter Gomez, Marco Travaglio , l'ad di Seif Cinzia Monteverdi insieme ad Antonio Padellaro ehanno voluto rendere omaggio al ...Ogni settimana il conduttoreospiterà esponenti di primo piano della scena politica e culturale del Paese, per riflettere sui fatti e approfondire le notizie che fanno più discutere gli ...

Immigrazione, l'ironia di Luca Sommi: "Chi di spot ferisce, di spot perisce..." La7

Luca Sommi porta la Divina Commedia su TvLoft dal 14 settembre: “Otto balzi per raccontare il più… Il Fatto Quotidiano

Alle prese con l’ultimo capitolo del nuovo libro sulla sua storia, con una pausa per consegnare un “messaggio motivazionale” agli studenti dell’Istituto superiore “Salvatore Pugliatti” al rientro a sc ..."Si tratta di unicum assoluto, un blend di tutti i vitigni autoctoni italiani presenti e impiantati nel 2018, e omaggiando questo polo verde universitario della Città eterna si chiamerà Somma Sapienza ...“Marco Cappato – ha affermato De Luca – è già sostenuto da una decina di partitini (Sì DIECI!) e ancora va elemosinando il sostegno del Pd che fa muro. Caro Marco, hai paura di perdere contro il ...