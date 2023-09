Lotta | Frank Chamizo insegue ai Mondiali la terza qualificazione olimpica E il sogno d’oro non è tramontato

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mancano ormai meno di due giorni al via dei Campionati2023 di, in cui l’Italia punta ancora una volta sucome punto di riferimento della spedizione. Il due volte campione iridato vuole cancellare la grande delusione di Tokyo 2021 (fu quinto) e mette nel mirino ladella carriera per poi sognare a Parigi 2024 l’unico titolo che manca all’appello nel suo palmares. L’italo-cubano proverà a recitare un ruolo da protagonista sulle materassine della Stark Arena di Belgrado nella categoria -74 kg stile libero, con l’obiettivo primario di chiudere il torneo nelle prime cinque posizioni e staccare così il pass olimpico al primo tentativo utile. Sicuramente il 31enne azzurro ambisce ad un risultato ancor più importante, ...

Colin Realbuto ( - 65 kg),Chamizo Marquez ( - 74 kg), William Raffi ( - 86 kg), Benjamin Honis ( - 97 kg) e Abraham Conyedo ( - 125 kg). Nellafemminile Emanuela Liuzzi ( - 50 kg),

Cominceranno a breve i Mondiali di Lotta, che vedranno la partecipazione dell'Italia con diciassette atleti in gara.Primo momento della verità ormai alle porte per la lotta italiana, che si appresta ad affrontare il ... Chance importanti in tal senso nello stile libero per Frank Chamizo (bronzo iridato e argento ...Roma – Sono imminenti i Mondiali di Lotta che si svolgeranno a Belgrado dal 16 al 24 settembre. E la competizione iridata è la prima nel calendario internazionale per conquistare i pass olimpici per ...