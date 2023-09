Lorenzo Sonego | “Galarneau ha giocato da Top 20”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Le battute d’arresto riportate dall’Italia contro il Canada l’hanno messa fin da subito in una posizione complicata. Per accedere alla fase finale della Coppa Davis ora gli Azzurri dovranno assolutamente vincere contro il Cile. Ieri sono arrivate solo sconfitte per mano della formazione canadese, seppure priva di Auger Aliassime, e i tennisti italiani hanno ammesso di aver incontrato non poche difficoltà contro i rispettivi avversari. Cosìche ha parlato ai microfoni della stampa nel post gara. Photo Credit: via Twitter, @federtennisQueste dunque le parole del tennista ai microfoni della stampa, riprese da SuperTennis, dopo la sconfitta con: “Sono partite che si giocano in pochi punti, in Davis è così, è una partita secca. Lui hauna gran partita, forse la migliore della sua ...

A battere i favoriti Sonego e Musetti nei primi due singolari, non riesce a regalare il punto nemmeno il doppio con Simone Bolelli e l'esordiente in Davis Matteo Arnaldi. Gabriel Diallo (CAN) b Musetti (ITA) 75 64 Alexis Galarneau/Vasek Pospisil (CAN) b Simone Bolelli/Matteo Arnaldi (ITA) 67(4) 64 76(3). A battere Sonego e Musetti sono stati Alexis Galarneau e Gabriel Diallo, che occupano rispettivamente la 200esima e la 158esima posizione del ranking mondiale.

A battere Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono stati Alexis Galarneau e Gabriel Diallo, che occupano rispettivamente la 200esima e la 158esima posizione del ranking mondiale. Si chiude con un secco 3-0 la sfida di Coppa Davis di tennis valida per la fase a gironi fra Italia e Canada. Alla Unipol Arena di Bologna, anche il doppio. Matteo Arnaldi ha fatto il suo debutto in Coppa Davis a Bologna, contro il Canada, per di più in una specialità insolita per lui come il doppio.