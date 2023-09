Lorenzo Remotti e lo stratagemma per non nominare i brand in TV VIDEO

, il calzolaio del Grande Fratello, ha spoilerato: 'Alfonso ha detto che entreranno altri. Ci sono altri vip, entra pure Pierino! Sì qua fanno entrare Alvaro Vitali' 'Igorà - Tutti in ......75.400 Samira Lui - 163.000 NIP Paolo Masella - Non ha una pagina Instagram Rosy Chin - 381.000 Giuseppe Garibaldi - 6049 Angelica Baraldi - 12.400 Marco Fortunati - 2373-...A chi scappa una parolaccia viene chiamato in confessionale (è successo con il calzolaio), mentre se si vogliono indossare costumi o vestiti Givova (sponsor del programma) non si può ...A proposito dei nuovi Vip e Nip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà, il calzolaiosi è lasciato andare a una rivelazione in diretta .rompe il silenzio ...

Il calzolaio di Novi Ligure è al “Grande Fratello”: Lorenzo Remotti va subito nel tugurio La Stampa

Anita pensa che Grecia non si senta a suo agio all'interno della Casa e decide di confrontarsi con Lorenzo per conoscere il suo punto di vista ...In un momento di relax, Lorenzo parla un po' di sé e del suo carattere. Inizialmente era più scontroso, adesso è in grado di mitigarsi. Con l'età, è cambiato molto. Fino a ventitré anni, il calzolaio ...Al Grande Fratello, Lorenzo Remotti si rende protagonista di una gaffe e spoilera il nome di un nuovo vip che entrerà nella casa ...