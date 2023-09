(Di giovedì 14 settembre 2023) E ora che si fa? Cosa succede nel cantiereadesso che tutto il mondo ha visto la baldanza del ragazzo biondo, uno che in nerha messo insieme la miseria di 60' ufficiali ma che in ...

... Inzaghinon ne può fare a meno, così anche un investimento importante come Asllani rischia di ammuffire in panchina., però, non corre questo rischio, ma dovrà aspettare l'inizio del ...che si fa Cosa succede nel cantiere Inter adesso che tutto il mondo ha visto la baldanza del ...ma che in Nazionale sembra titolare da una vita Curioso e bizzarro il destino di Davide, ...Rassegna stampa - Calciomercato.itLa pausa delle nazionali è ormai alle spalle,tutti ... Anche dall'altro lato di Milano le sensazioni sono positive: 'Inter,deve giocare'. In quel di ...Ma finita la festa azzurra, con la sua doppietta all'ucraina,torna all'inter e qui si torna anche ai paradossi del nostro sistema. Davide ha finore giocato un'. Sabato c'è il derby di ...

L'ora di Frattesi: dopo il boom in azzurro, l’Europa lo guarda. Ma finora all’Inter ha giocato poco La Gazzetta dello Sport

Frattesi show, ora l'Inter e il derby: tutto poteva cambiare in un pranzo Calciomercato.com

Il tecnico nerazzurro è un abitudinario: nelle prime tre giornate sempre lo stesso undici. Però con la Champions partiranno le rotazioni: i nuovi dentro, ma al momento giusto ...Molti dei nuovi arrivati non hanno ancora giocato da titolari, alcuni devono ancora debuttare. Inzaghi ha Frattesi, ma anche Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic, oltre a Pavard. Pioli ha già collaud ...Dopo la sosta per le nazionali tornano in campo i club tra gli impegni di campionato e le prime sfide continentali: comincia così il primo ciclo di 7 partite in 21 giorni che orienterà la stagione ...