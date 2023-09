Logicor a Lainate un nuovo polo logistico

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 14 settembre 2023), azienda leader nello sviluppo e nella gestione di immobili logistici in Europa ha consegnato a(Milano) unhubdi 13 mila metri quadrati Questosviluppo è stato progettato e affittato in soli undici mesi, dimostrando la forte richiesta di immobili logistici all’avanguardia, sostenibili e dislocati in posizioni geografiche strategiche nei mercati chiave. Il sito sorge in un’area strategica per il Nord Italia: a soli 20 km a nord di Milano, adiacente all’intersezione tra due delle principali arterie autostradali della Lombardia (A8 Milano-Chiasso e A9 Milano-Laghi). Il cliente, azienda leader nella grande distribuzione del mobile, utilizzerà l’immobile come centro di distribuzione e punto di ritiro da parte dei clienti finali. Dotato di 9 baie per bilici e 25 per ...