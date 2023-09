Loftus-Cheek | «Derby? Non vedo l’ora! Inter forte ma anche il Milan!»

(Di giovedì 14 settembre 2023)accende il clima, a due giorni dall’attesissimo-Milan. Il rossonero,vistato da Dazn, parla della sfida edi due attaccanti come Lautaro Martinez e Olivier Giroud. CHIAVE – Rubensi pronuncia suldi Milano, in programma sabato prossimo alle ore 18:00. Così il calciatore rossonero nella rubrica “Heros” di Dazn: «Ilcontro l’? Nonl’ora. Sono molto forti manoi lo siamo. Nel calcio c’è sempre una chiave per battere l’avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita. Cosa prenderei da Lautaro Martinez e da Olivier Giroud? Sono giocatori molto ...

A centrocampo spazio ovviamente a Rade Krunic, Rubene Tijjani Reijnders. In avanti, come detto, Olivier Giroud completerà il tridente insieme a Christian Pulisic e Rafael LeaoIn un'intervista a DAZN ha parlato Ruben, il nuovo acquisto del Milan , padrone del centrocampo rossonero per fisicità e inserimenti: "Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, negli ultimi due anni prevalentemente ...ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN : Maignan, Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez,, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e ...1 Il derby di Milano si avvicina: Inter e Milan saranno di fronte sabato in un match che sarà anche la prima volta nella stracittadina per Ruben. Il centrocampista inglese è arrivato in rossonero dal Chelsea e ha parlato a DAZN , ecco le sue parole. PRIME IMPRESSIONI - 'Quando sei al Milan vuoi vincere dei trofei . Vedremo cosa ...

Loftus-Cheek: "Non vedo l'ora di giocare il derby. L'Inter è forte, ma lo siamo anche noi" La Gazzetta dello Sport

Milan, Loftus-Cheek: "Con Pioli sono più libero in campo. Vuole che sia dominante" TUTTO mercato WEB

Le parole del centrocampista rossonero in vista della partita di campionato contro i nerazzurri: "Siamo fiduciosi" ...Il derby di Milano si avvicina: Inter e Milan saranno di fronte sabato in un match che sarà anche la prima volta nella stracittadina per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è arrivato in ros ...Loftus-Cheek ha parlato a Dazn, nel corso dell'ultima puntata di Dazn Heroes. Le sue dichiarazioni in vista del derby di sabato sera ...