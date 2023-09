Loftus - Cheek | ' C' è una chiave per vincere il derby E su Lautaro e Giroud'

C'è sempre un modo per battere l'avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere " ha spiegato. " Giroud - Lautaro Sono due giocatori diversi, ...Protagonista di Dazn Heroes , il centrocampista del Milan, Ruben, ha toccato vari temi tra cui l'imminente derby contro l'Inter: ' Affronteremo una squadra forte, consapevoli però che anche noi lo siamo. Speriamo di avere la mentalità e i giocatori ...Stefano Pioli non sembra intenzionato a ritoccare centrocampo e attacco in vista del derby con l'Inter: Reijnders, Krunic ea supporto di Leao, Giroud e Pulisic. Ma sarà in difesa che sarà costretto a un cambio: complice il rosso di Tomori contro la Roma e il ko fisico di Kalulu durante la sosta in un ...e Reijnders hanno ridisegnato la mediana, con l'altro volto nuovo, Musah. In attacco Pulisic, preso dal Chelsea, è già un titolare inamovibile; Chukwueze, Okafor e Jovic le alternative.

Milan, Loftus-Cheek: "Non vedo l'ora di giocare il derby. Due anni difficili, ora mi sento bene" TUTTO mercato WEB

Loftus-Cheek: "Non vedo l'ora di giocare il derby. L'Inter è forte, ma lo siamo anche noi" La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista inglese del Milan Ruben Loftus-Cheek ha mostrato tutta la sua determinazione in vista del derby di Milano.Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori parlano del loro passato in comune in un viaggio a Los Angeles durante la tournée pre-campionato del Milan.Christian Pulisic, the talented USMNT and AC Milan player, has revealed his aspiration to share the pitch with Lionel Messi, naming the Argentine legend as the player he would most like to play ...