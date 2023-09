L'Oceanografo sulla Libia "Catastrofi inevitabili nel Mediterraneo"

Leggi su agi

(Di giovedì 14 settembre 2023) AGI - Il disastro idrogeologico che ha colpito la zona di Derna in"è l'ennesima dimostrazione della vulnerabilità dell'area mediterranea nei confronti degli eventi meteorologici estremi", spiega Nicola Casagli, Presidente Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che sottolinea come "in un contesto generalizzato di cambiamento climatico e di consumo di suolo non regolato, ledi questo tipo siano purtroppo". È necessario - aggiunge - fare prevenzione in tempo di "pace" mettendo in campo le migliori tecnologie per il monitoraggio del territorio e la sicurezza delle infrastrutture critiche". L'evento che ha colpito la Cirenaica presenta caratteristiche pluviometriche eccezionali. "Sono caduti in alcune aree comprese tra Derna ed Al Beyda oltre 430 mm di pioggia in circa 24 ore. Se si ...