L'occhio di riguardo. La frase più infelice di Meloni

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ipotizzare da Draghi un trattamento di favore è una grossolana sgrammaticatura: in Europa si servono le istituzioni europee e non esistono raccomandazioni. O forse si sta già cercando il cattivone?

Meloni rincara "accade che i commissari tengano anche undiverso la nazione che rappresentano. Penso che sia normale e giusto, sarei contenta se accadesse anche per l'Italia". Il ...Riprendendo la scuola, sarebbe un modo per concentrarsi sugli aspetti di meraviglia del sapere e della vita, ma con undia quel senso del limite che dovrebbe essere una costante in ...Solo 'perdente per dente' Al Senato giace un rapporto del partito Repubblicano di ...alla conoscenza degli affari esteri della sua famiglia" . McCarthy, nella procedura di ...Spero che in un ruolo del genere possa avere undi. È una buona notizia ". Extraprofitti banche. Da Meloni nessun ripensamento sulla decisione del governo di tassare gli extraprofitti ...

Meloni, Draghi è autorevole, può avere un occhio di riguardo Agenzia ANSA

Meloni: «Draghi autorevole, avrà un occhio di riguardo». E poi un nuovo attacco a Gentiloni Corriere della Sera

Ipotizzare da Draghi un trattamento di favore è una grossolana sgrammaticatura: in Europa si servono le istituzioni europee e non esistono raccomandazioni. O ...Adobe ha annunciato oggi che Adobe Firefly è ora ufficialmente disponibile. Introdotta a marzo nella versione Beta, ha generato ad oggi oltre 2 miliardi di risorse.La nostra intervista ad Alain Parroni, regista esordiente di Una sterminata domenica premiato ad Orizzonti al Festival di Venezia 2023 ...