Lo “Snodo Gordiano” di Pontesecco | la lettera di un lettore | “Penalizzato che rientra in Valle”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo unadi un nostro, Alberto Sangalli, sul Nodo di. “Il nuovo assetto tra i due rondò (2 corsie in entrata e una in uscita) ha migliorato i flussi al mattino, complicandoli però la sera nel senso opposto.” Questo è il titolo di un quotidiano locale relativamente al problema viabilistico attinente il tratto didella Provinciale 470 dellaBrembana. Nonostante i lavori e le modifiche apportate durante il periodo estivo, la situazione non è mutata di molto: il traffico in un senso o nell’altro è e sarà sempre. Ora si stratta unicamente di decidere il “martire”. Rifacciamo la storia. Il problema esiste da sempre e alternative valide e durature non sono mai state escogitate. La cortina di edifici esistente ...