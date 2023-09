LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | in fuga Evenepoel | Caruso | Germani e Piccolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.03 Ancora 5 km alla vetta. 15.00 E ora proprio il belga inizia a dettare il ritmo nel drappello al comando. 14.58potrebbe ipotecare la Maglia dei GPM. 14.55 Si stacca davanti Hofstetter, velocista puro, che soffre in salita. 14.52 Corridori in salita, cambi regolari davanti, mentre la Jumbo-Visma gestisce la situazione dietro. 14.48 Ricordiamo gli uomini al comando: Remco(Soudal – Quick Step), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Damiano(Bahrain – Victorious), Julien Bernard (Lidl – Trek), Lewis Askey e Lorenzo(Groupama – FDJ), Nico Denz (BORA – hansgrohe), Jarrad Drizners e Andreas Kron (Lotto Dstny), Andrea...