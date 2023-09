LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel stacca Caruso e se ne va in solitaria

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.53 A 10’43” il plotone principale, sempre tirato da Tiberi. 16.52 2,5 km al GPM. Come la strada ha spianato, con pendenze intorno al 6%,ha accelerato, frantumando la resistenza die Poole. Mancano 27,4 km al traguardo. 16.51 Indemoniato. Accelera ulteriormente eanche Poole. Il belga se ne va in. 16.50 Sipurtroppo Damianosotto l’impulso di. 16.49 Kron è quarto a 30? dal terzetto di testa. A 50? Bernal, Piccolo, Bernard ed Ourselin, ancora più indietro Denz. 16.47continua a pedalare a ruota di, poi ...