LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel | Caruso | Piccolo e Germani nella fuga di giornata Gruppo a 9?

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.25 Mancano 115 km all’arrivo. 14.22 Adesso i corridori si trovano in un tratto in falsopiano. 14.18 I battistrada stanno continuando a guadagnare: 9’05” ora il vantaggio sul. 14.15 Ora la prossima salita sarà il Puerto de San Lorenzo (10 km all’8.5% di pendenza media), che inizierà tra circa 25 km. 14.12 Questa la classifica degli scalatori ag: 1Remco 96 pts. 2 VINGEGAARD Jonas 51 pts. 3 STORER Michael 39 pts. 4 BARDET Romain 35 pts. 5 ROGLI? Primož 33 pts. 6 KUSS Sepp 33 pts. 7 SEPÚLVEDA Eduardo 23 pts. 8 HERRADA Jesús 22 pts. 9 KRON Andreas 20 pts. 10 SOLER Marc 15 pts. 14.09 Remcopassa per primo in vetta: 5 punti per lui. Secondo Hofstetter (3 punti) ...

Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita, Vingegaard può strappare la maglia roja a Kuss OA Sport

Op donderdag 14 september staat de laatste aankomst bergop in de Vuelta a España op het programma. Tussen Pola de Allande en de Puerto de la Cruz de Linares, de slotklim die maar liefst twee keer bekl ...Geen tijd om uit te blazen in de Vuelta. Daags na de calvarietocht over de Angliru krijgen de renners een laatste ‘echte’ bergrit voorgeschoteld. Remco Evenepoel kan op de vijf cols, met aankomst op L ...Daags na een zoveelste machtsvertoon van Jumbo-Visma, dat zich dit keer voordeed op de flanken van de Angliru, staat ook op dag achttien in de Spaanse rittenkoers een monsteretappe op het programma.