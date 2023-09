LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Caruso sfida Evenepoel per il successo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.28 Il Puerto de La Cruz de Linares è una salita di prima categoria che verrà affrontata due volte dai corridori. 8,3 km all’8,6% di pendenza media, con punta del 16%. I primi 5 km sono i più duri, sempre tra 9 e 10%, poi la strada spiana al 6%, anche se c’è ancora un tratto all’11% ai -2500 metri. 16.27 Complessivamente è stata una buonaper Andrea Piccolo, che ha anche vestito la maglia di leader. Si è messo a più riprese in mostra con delle fughe da lontano, ma il vertice mondiale resta ancora distante anni luce. In questo momento il suo coetaneo Antonio Tiberi appare molto più avanti in termini di sviluppo agonistico. Ricordiamo che di entrambi si è sempre parlato un gran bene sin da juniores. 16.25 40 km all’arrivo. 16.25 Il ...