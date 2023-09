LIVE Polonia-Slovenia | Europei volley 2023 in DIRETTA | 14-12 I polacchi provano l’allungo

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-19 Terzo errore su tre battute per Leon. 19-18 Keczmarek riesce a spuntarla sul muro a 3 avversario. 18-18 Errore al servizio di Keczmarek. 18-17 Trova il tocco del muro l’attacco di Leon. 17-17 Punto spettacolare chiuso dal muro di Mozic che disinnesca il contrattacco di Leon. 17-16 Si riscatta immediatamente Huber, che piazza il muro sul contrattacco sloveno. 16-16 E’ out il primo tempo di Huber. Si ritorna in parità. 16-15 Primo tempo vincente di Kozamernik. 16-14 Di tocco Keczmarek riporta laavanti di 2 punti. 15-14 Mani fuori a segno per Mozic. 15-13 Block-out vincente di Sliwka. 14-13 Sbaglia il servizio anche Kochanowski. 14-12 Contrattacco a segno per Keczmarek. +2. 13-12 Fuori il servizio di Cebulj. 12-12 Ancora una volta Leon manda in rete la ...