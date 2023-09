LIVE Polonia-Slovenia 3-1 | Europei volley 2023 in DIRETTA | i polacchi di Grbic volano in finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:16 Termina qui la nostratestuale di. Le emozioni deglidinon finiscono di certo, tra poco meno di un’ora spazio alla seconda semitra Italia e Francia. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:14 Sugli scudi il solido Wilfredo Leon, autore di una prova quasi perfetta. Bene a muro Huber e Kochanowski.per il bronzo per una coriacea, che nella seconda fase dell’incontro ha dovuto fare a meno dello sfortunato Ropret.3-1 (25-23, 21-25, 25-20, 25-21). Match in ...