LIVE Polonia-Slovenia 0-1 | Europei volley 2023 in DIRETTA | 2-6 Sloveni sulle ali dell’entusiasmo

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Lunga la battuta di Pajenk. 6-7 Torna a sbagliare il servizio Leon. 6-6 Difesae contrattacco vincente di Keczmarek. In un attimo siamo in parità. 5-6 In rete l’attacco di Cebulj.che torna a -1. 4-6 Fallo in palleggio di Ropret. 3-6 Sbaglia stavolta il numero 18 sloveno. 2-6 Ancora ACE Cebulj! 2-5 ACE di Cebulj! 2-4 Perfetto il primo tempo di Cebulj. 2-3 Muro di Huber che cancella il contrattacco sloveno. 1-3 Primo tempo vincente di Urnaut.che protesta per un possibile quarto tocco. 1-2 Si riscatta Leon con un attacco debordante. 0-2 Muro di Mozic che disinnesca il pallonetto spinto di Leon. 0-1 Palla intelligentissima di Cebulj. SECONDO SET 25-23 PRIMO SET. Scappa via il primo tempo di ...