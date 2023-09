LIVE Italia-Francia 1-0 | Europei volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri rimontano e vincono 25-21 il primo set

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ fuori il servizio! L’si aggiudica ilset!1-0. 25-21 Errore in battuta di Jouffroy, ma c’è la richiesta di moviola. 24-21tempo di Chinenyeze. 24-20 In rete la battuta di Tillie. 23-20 Mani fuori di Tillie. 23-19 Diagonale prorompente di Lavia. 22-19 Tillie, entrato al posto di Louati, va subito a segno. 22-18 Altra free ball procurata da Sbertoli, che poi palleggia per Romanò, che non sbaglia il diagonale! 21-18 Difesa pazzesca di Michieletto e poi attacco in palleggio di Lavia, splendido! 20-18 Ace di Sbertoli! E’ entrato per la battuta e sta facendo malissimo! Time-out. 19-18 Difesa di Giannelli su Patry, poi diagonale di Romanò. 18-18 Pallonetto lungo superlativo ...

ROMA - Gli Azzurri allenati da De Giorgi fra meno di un'ora saranno protagonisti al Palazzo dello Sport di Roma della semifinale contro i transalpini. L'è campione in carica, e difende il titolo conquistato due anni fa contro la Slovenia. Segui il ...La diretta testualedi- Francia , semifinale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli azzurri di ...- Francia: dove vederla in tv e in streaming La semifinale degli Europei trae Francia è in programma alle ore 21.15 a Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su ...A livello internazionale, ilstreaming sarà disponibile sul canale Youtube World Abilitysport. Con i Campionati Mondiali di Scherma Paralimpica TERNI2023, l'si appresta a celebrare lo ...

I Simple Minds tornano live in Italia Rockol.it

Giudato da Anna Wintour e Edward Enninful, porta in scena esibizioni live e anche un fashion show, durante una serata unica il cui ricavato sarà devoluto ad alcune organizzazioni locali che si ...Dopo la sofferta vittoria al tie-break contro l’Olanda di Roberto Piazza ai quarti, per l’Italia c’è un altro Ct italiano sulla strada per la finale: al PalaEur di Roma gli azzurri campioni del mondo ...Con un volo charter l’Italia di Ferdinando De Giorgi si è trasferita da Bari a Roma dopo la vittoria di ieri sera al tie break con l’Olanda… Leggi ...