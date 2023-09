LIVE Italia-Francia 1-0 | Europei volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri provano l’allungo nel secondo 9-5

(Di giovedì 14 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-7 Pipe di Lavia! Giani cambia l’opposto: dentro Boyer, fuori Patry. Stiamo toccando tantissimo a muro, si creano così tante occasioni di contrattacco. Altro time-out. 12-7 Muro di Michieletto su Patry! 11-7 Lungo il servizio di Clevenot. 10-7 Esce la battuta flottante di Galassi. 10-6 Parallela di Romanò. 9-6 Mani fuori di Clevenot. 9-5 Esce il primo tempo di Le Goff. Time-out. 8-5 Viene difeso Romanò, poi mani fuori di Lavia. 7-5 Esce di un soffio la battuta di Romanò. 7-4 Difesa di Romanò e attacco di Giannelli. Tutti sanno fare tutto in questa Nazionale. 6-4 In rete la battuta di Tillie. 5-4 Primo tempo di Chinenyeze. 5-3 In rete questa volta il servizio del palleggiatore francese. 4-3 Ace di Brizard, sta davvero martellando in battuta. 4-2 Parallela di ...

ROMA - Gli Azzurri allenati da De Giorgi fra meno di un'ora saranno protagonisti al Palazzo dello Sport di Roma della semifinale contro i transalpini. L'Italia è campione in carica, e difende il titolo conquistato due anni fa contro la Slovenia.

La squadra di De Giorgi affronta in seminifinale la Francia al Palazzo dello Sport: in palio c'è l'accesso in finale contro la Polonia. Italia-Francia, tempo reale della semifinale degli Europei di volley maschili. Il PalaLottomatica di Roma si tinge di tricolore, azzurri a caccia della finale.