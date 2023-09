LIVE – Diallo-Ymer 0-1 | fase a gironi Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ile latestuale del secondo singolare di Canada-Svezia tra Gabriele Elias, incontro valevole per il secondo confronto nel Gruppo A della. Il ventunenne nordamericano è reduce dalla vittoria più importante della giovane carriera, quella ottenuta in due set ai danni di Lorenzo Musetti. Dall’altra parte trova il solido scandinavo, che deve rifarsi dopo la netta sconfitta rimediata contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry. Tra i due si tratta del primo precedente della carriera. A partire favorito sarà, che si trova maggiormente a suo agio rispetto all’avversario in condizioni rapide., tuttavia, possiede il tennis e l’esperienza per poter fare partita alla pari. La tensione è ...

SEGUI ILDI- YMER PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIAe Ymer scenderanno in campo oggi (giovedì 14 settembre) . Si gioca sul veloce ...Ko anche Musetti controche si è impsoto per 7 - 5, 6 - 4. Infine sconfitto anche il doppio Bolelli/Arnaldi ( 6 - 7, 6 - 4, 7 - 6). Rivivi la diretta della ...L'Italia perde a sorpresa il primo tie della fase a gironi di Coppa Davis a Bologna: il Canada si impone con un netto 3 - 0. Musetti cade 7 - 5, 6 - 4 con(158 del ranking), in precedenza Sonego aveva perso in due set con il n°200 del mondo Galarneau. Ko anche il doppio Bolelli/Arnaldi. Venerdì match fondamentale con il Cile. Tutto in diretta su ...... Bologna) Ore 15:00 - Sonego vs Galarneau ( SEGUI IL) A seguire - Musetti vs( SEGUI IL) A seguire - Bolelli/Vavassori vs Pospisil/Galarneau AUSTRALIA - GRAN BRETAGNA (Girone B, ...

LIVE Italia-Canada, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Musetti sfida Shapovalov nel 2° singolare OA Sport

LIVE Coppa Davis, Canada-Italia 3-0. Gli azzurri non fanno un set contro il n. 200 e il n. 158 del mondo! E perdono pure il doppio Ubitennis

18.10 – Sugli altri campi di Davis, Draper batte Kokkinakis in tre set e porta avanti la Gran Bretagna contro l’Australia. McDonald batte Prizmic 6-4 6-2 e gli Stati Uniti sono avanti contro la Croazi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI COPPA DAVIS ITALIA-CANADA Per questa Diretta Live è tutto, buon proseguimento con il match di doppio, di cui a breve sa ...Senza Sinner e Berrettini e con Fognini lasciato a casa da capitan Volandri, gli azzurri debuttano nel Gruppo A a Bologna: la cronaca dei match ...