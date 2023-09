“L’iPhone 12 emette troppe radiazioni” | la Francia dà l’ultimatum ad Apple | “O risolve il problema o blocchiamo le vendite”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023)12, il telefono dilanciato nel 2020, non può più essere commercializzato inperché. L’Agenzia nazionale per le frequenze francese ha ordinato all’azienda di Cupertino di ritirare12 dal mercato francese, affermando chelivelli dielettromagnetiche troppo elevati. L’autorità chiede inoltre addi “adottare tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento” sugli apparecchi già venduti, pena il loro ritiro, precisa in un comunicato stampa inviato martedì sera all’Afp. “Ho fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono ...