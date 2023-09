(Di giovedì 14 settembre 2023). Segnatevi questo nome. È la protagonista assoluta dedi Vittorio Moroni, dal 14 settembre in una manciata di sale italiane dopo la fugace apparizione veneziana.possiede un divino magnetismo sulla scena, qualcosa di profondamente e naturalmente stanislavskijano. Fin da ora facciamo mea culpa nel non averla incrociata sui palchi teatrali più prestigiosi del paese. Capita. Rimedieremo molto presto. Intanto nesi mangia il film, lo schermo, lo spettatore. Del resto Moroni nei titoli di coda ringrazia nientemeno che John Cassavetes e Gena Rowlands. E in qualche modo l’attrice calabrese, qui in un delizioso grammelot siculo pugliese, ricorda parecchio l’attrice ...

L’invenzione della neve, piccolo miracolo intimista in stile Dardenne con la magnetica Elena Gigliotti Il Fatto Quotidiano