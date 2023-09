L’insolita carriera politica di Gianluigi Paragone

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ladinon ha avuto inizio nel mondo della, bensì in quello del giornalismo, dopo essersi laureato in giurisprudenza. Nato a Varese nel 1971, nel 2005 viene scelto per guida la Padania, testata ufficiale della Lega Nord. Passa in seguito a Libero e inizia a condurre i suoi primi programmi televisivi. Per assistere alla sua discesa inoccorre attendere ancora svariati anni. Il suo è stato un percorso decisamente poco convenzionale, che di seguito analizziamo nel dettaglio.e il Movimento 5 Stelle Il passo cruciale del percorso politico diè stato di certo l’avvicinamento al M5S. Si lega particolarmente ad alcune battaglie, come quella in contrasto con il ...