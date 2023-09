L’informativa di Salvini alla Camera sull’incidente ferroviario di Brandizzo | la diretta

'Anche un morto sul lavoro è troppo'. Con queste parole il ministro per le Infrastrutture Matteoha apertourgente nell'Aula della Camera sulla tragedia di Brandizzo dove, il 30 agosto, un treno ha investito e ucciso cinque operai che stavano lavorando sui binari vicino ...... a partire da Donal Trump, assai amato da Meloni e. Le ... in grado di consentire comunque'ultima parola alla mano pubblica. ... Dichiaro di aver letto e accettatoin materia di ...... che si uniscono alle altre due persone già indagate,'ipotesi ... Attesa un'urgente alla Camera del ministro dei ... Matteo, sul tragico ...... Viktor Orbàn Forum Risorsa Mare -'evento di The European House ...00 - Camera dei Deputati - Tragici eventi Brandizzo,...- In Aulaurgente del Governo, ...

Strage Brandizzo, Salvini: "Anche un solo morto sul lavoro è troppo". DIRETTA Sky Tg24