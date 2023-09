Linee ferroviarie del Lazio in tilt | l’assessore Ghera | applicheremo sanzioni a chi è causa dei disservizi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) «Come Regionesiamo in stretto contatto con i vertici di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana (Rfi), al fine di individuare una soluzione adeguata ad affrontare la situazione. In questi giorni ho chiesto, oltre a una comunicazione precisa e tempestiva su ciò che sta accadendo, anche l’attivazione di un servizio di trasporto con autobus sostitutivi per i pendolari». Lo ha dichiaratoalla Mobilità e ai Trasporti della Regione, Fabrizio, relativamente aidelledel. «Iche stiamo vivendo in questi giorni – ha spiegato– sono dovuti al deterioramento dei bordini delle ruote dei treni, una problematica che aveva già colpito le ...