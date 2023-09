L' indagine anti-dumping - Le reazioni delle cancellerie | Berlino a favore | Pechino sulle barricate

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'annuncio del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull'avvio di un'auto elettriche cinesi ha ricevuto non poche, tra la soddisfazioni di francesi, italiani e perfino tedeschi e l'ovvio disappunto dei cinesi. Stupisce, innanzitutto, l'accoglienza positiva di, che finora aveva manifestato preoccupazione per un'iniziativa destinata a irritaree a trasformarsi in un terreno di scontro commerciale. Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ha parlato esplicitamente di "concorrenza sleale" da parte cinese e della necessità per l'Europa di agire nel caso l'dimostri specifiche violazioniregole sul commercio internazionale. Le posizioni ...