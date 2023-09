Presentato a La Sapienza Università di Roma "", acronimo di Light Fidelity, trasmissione dati in modalità wireless via luce LED, organizzata da To Be Srl. Tecnologie digitali, nuove formule organizzative aziendali e nuovi modelli di business:...... and embrace the cloudthrough our dedicated e92msp and e92cloud divisions. Learn more ...Getac Pushes the Envelope of Innovation with First Rugged Devices Featuring Fully Embedded...

Lifi Revolution: nuovi orizzonti della trasmissione dati via luce - Il ... Il Sole 24 ORE

pizza week roma food italy event italianfood - datamagazine.it datamagazine.it

Roma, 14 set. (askanews) - Presentato a La Sapienza Università di Roma "LiFi", acronimo di Light Fidelity, trasmissione dati in modalità wireless ...Getac working closely with Signify to develop next generation LiFi rugged solutions TAIPEI, Sept. 6, 2023 /PRNewswire/ -- Getac today announced it has successfully embedded LiFi technology ...