Libia | Onu | ' La maggior parte delle vittime poteva essere evitata'

La maggior parte delle vittime per le inondazioni in"avrebbe potuto essere evitata", se il coordinamento dei sistemi di emergenza e di evacuazione ... Pericolo malattie L'ha anche avvertito ...Partiti gli aiuti dall'Italia, molti paesi si mobilitano. L'ultimo bilancio ufficiale parla di 5.500 vittimeL'ha avvertito del pericolo di malattie derivanti dall'acqua contaminata a Derna, in, dopo l'inondazione che ha distrutto la città. Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per ......insono così complessi è la situazione politica del Paese. Dal 2014 lo Stato è diviso in due, tra la regione di Tripoli, controllata dal governo di unità nazionale riconosciuto dall', e la ...

Bilancio choc in Libia in seguito all'alluvione che ha colpito il Paese: si stimano 20 mila morti. L'Onu: "A Derna rischio malattie dall'acqua contaminata".Un'enorme scia di fango ha sepolto Derna e i suoi abitanti: dalle dighe sul Wadi Derna collassate sotto la furia della tempesta Daniel fino al mare, che a quattro giorni dalla catastrofe continua a ...Partiti gli aiuti dall'Italia, molti paesi si mobilitano. L'ultimo bilancio ufficiale parla di 5.500 vittime (ANSA) ...