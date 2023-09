Libia A Derna migliaia di morti e dispersi per la tempesta Daniel | divisione politica e corruzione rallentano gli aiuti

(Di giovedì 14 settembre 2023) La città dinellaorientale continua a contare le enormi perdite umane dopo il passaggio dellache ha causato la rottura delle dighe. Il governo parallelo, con sede nell’est del Paese, stima ora ia più di 5.300 mentre i, secondo le stime iniziali, sarebbero oltre 10.000. I torrenti di acqua piovana e l’inondazione della diga hanno travolto la valle ditrascinando tutto fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. A riva si cerca di recuperare i corpi, raccolti e accumulati in qualche luogo asciutto, in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.di famiglie hanno perso tutto e si moltiplicano le richieste di soccorso che iniziano a ricevere le prime risposte dei Paesi amici in primis Emirati ...

servono esperti per recuperare i corpi delle vittime delle inondazioni: lo ha dichiarato il sindaco della città libica alle prese con le devastanti conseguenze della tempesta Daniel, mentre i ...I soccorritori che stanno operando a, la città delladevastata dalle alluvioni, hanno lanciato un appello per ulteriori sacchi per i cadaveri, allo scopo di evitare le epidemie. Gli aiuti internazionali stanno lentamente ...Il tempesta Daniel mette in ginocchio laorientale, la città dispazzata via Il bilancio delle alluvioni causate dalla tempesta Daniel che hanno devastato laorientale avrebbe ...Allo stesso tempo, ha annunciato l'invio adi 50 ambulanze e di un team di 75 medici e ... La Missione delle Nazioni Unite in(Unsmil) ha dichiarato in un comunicato di stare monitorando da ...

Libia, ecatombe a Derna, si temono 20mila morti, oltre 30mila gli sfollati - Europa - Ansa.it Agenzia ANSA

Libia, sono almeno 10mila i morti a Derna a causa delle inondazioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Libia orientale è salito ad almeno 5.500 morti e 7.000 feriti, secondo i servizi di emergenza di Tripoli. Il portavoce Osama ...A Derna servono esperti per recuperare i corpi delle vittime delle inondazioni: lo ha dichiarato il sindaco della città libica alle prese con le devastanti conseguenze della tempesta Daniel, mentre i ...(Adnkronos) – I soccorritori che stanno operando a Derna, la città della Libia devastata dalle alluvioni, hanno lanciato un appello per ulteriori sacchi per i cadaveri, allo scopo di evitare le epidem ...