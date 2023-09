Libia A Derna migliaia di morti e dispersi per la tempesta Daniel | divisione politica e corruzione rallentano gli aiuti

(Di giovedì 14 settembre 2023) La città dinellaorientale continua a contare le enormi perdite umane dopo il passaggio dellache ha causato la rottura delle dighe. Il governo parallelo, con sede nell’est del Paese, stima ora ia più di 5.300 mentre i, secondo le stime iniziali, sarebbero oltre 10.000. I torrenti di acqua piovana e l’inondazione della diga hanno travolto la valle ditrascinando tutto fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. A riva si cerca di recuperare i corpi, raccolti e accumulati in qualche luogo asciutto, in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.di famiglie hanno perso tutto e si moltiplicano le richieste di soccorso che iniziano a ricevere le prime risposte dei Paesi amici in primis Emirati ...

Funzionari della Libia orientale hanno ordinato ai giornalisti di lasciare la città portuale di Derna , in buona parte in rovina. I cronisti sono ...

Sono stati recuperati dai soccorritori del Centro di medicina e sostegno d'emergenza. Altri 245 cadaveri sono stati recuperati ieri adal gruppo di ricerca e soccorso marittimo del Centro di medicina e sostegno d'emergenza libico. I cadaveri sono stati recuperati in molte zone della città, devastata dal ciclone Daniel. E' ...Come avvenuto in, sperando in esiti migliori e con una cura maggiore rispetto a quanto emerso dalla tragedia di. TAGs - - > Turchiaalluvioni disastro digalavori vittime ...

"Il governo invita la comunità internazionale a partecipare alla conferenza che prevede di organizzare il 10 ottobre a Derna per presentare dei progetti moderni e rapidi per la ricostruzione della cit ...Un foglio di carta bianco ancora sporco di fango e terriccio è incastrato tra i rottami di un'auto distrutta. A Derna, in Libia, dove l' alluvione dell'11 settembre ha annientato tutto il Paese, non ...