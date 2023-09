Libia A Derna migliaia di morti e dispersi per la tempesta Daniel | divisione politica e corruzione rallentano gli aiuti

(Di giovedì 14 settembre 2023) La città dinellaorientale continua a contare le enormi perdite umane dopo il passaggio dellache ha causato la rottura delle dighe. Il governo parallelo, con sede nell’est del Paese, stima ora ia più di 5.300 mentre i, secondo le stime iniziali, sarebbero oltre 10.000. I torrenti di acqua piovana e l’inondazione della diga hanno travolto la valle ditrascinando tutto fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. A riva si cerca di recuperare i corpi, raccolti e accumulati in qualche luogo asciutto, in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.di famiglie hanno perso tutto e si moltiplicano le richieste di soccorso che iniziano a ricevere le prime risposte dei Paesi amici in primis Emirati ...

Funzionari della Libia orientale hanno ordinato ai giornalisti di lasciare la città portuale di Derna , in buona parte in rovina. I cronisti sono ...

Come avvenuto in, sperando in esiti migliori e con una cura maggiore rispetto a quanto emerso dalla tragedia di. TAGs - - > Turchiaalluvioni disastro digalavori vittime ...... ha provocato una gigantesca ondata che ha spazzato via interi quartieri di, città porto di quasi 90.000 abitanti nellaorientale. Il bilancio, tuttora provvisorio, è spaventoso: oltre 11.

Libia, perché la catastrofe di Derna è anche un ‘dono’ dell’Occidente Il Fatto Quotidiano

Derna, l'ennesima tragedia della guerra in Libia La rivista il Mulino

Il bilancio ufficiale parla di 3300 morti, ma le vittime reali potrebbero superare quota 20mila, almeno 43mila gli sfollati. Per la procura ad alimentare la tragedia il mancato intervento di una compa ...La tempesta Daniel causa inondazioni catastrofiche in Grecia e Libia La tempesta Daniel ha portato piogge estreme che hanno causato inondazioni ...