Libia A Derna migliaia di morti e dispersi per la tempesta Daniel | divisione politica e corruzione rallentano gli aiuti

(Di giovedì 14 settembre 2023) La città dinellaorientale continua a contare le enormi perdite umane dopo il passaggio dellache ha causato la rottura delle dighe. Il governo parallelo, con sede nell’est del Paese, stima ora ia più di 5.300 mentre i, secondo le stime iniziali, sarebbero oltre 10.000. I torrenti di acqua piovana e l’inondazione della diga hanno travolto la valle ditrascinando tutto fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. A riva si cerca di recuperare i corpi, raccolti e accumulati in qualche luogo asciutto, in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.di famiglie hanno perso tutto e si moltiplicano le richieste di soccorso che iniziano a ricevere le prime risposte dei Paesi amici in primis Emirati ...

Curiosità: Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

Dopo il disastro, la rabbia. Tra le rovine di quella che era la citt di, sventrata dall'alluvione che ha provocato migliaia di morti e dispersi, la gente scesa in piazza per gridare non pi la propria disperazione ma la collera contro chi di quella catastrofe in ...... ma non uno così travagliato come la. Ha avuto un decennio lungo e doloroso: guerre civili, conflitti locali e la stessaè stata conquistata dal gruppo dello Stato Islamico - la città è ...

Libia: manifestanti bruciano la casa del sindaco di Derna Tiscali Notizie

La Fondazione Cesvi parla di 300 mila persone colpite in Marocco e quasi 900 mila in Libia. Nessuna notizia dei 600 mila migranti presenti sul territorio libico ...Il riscaldamento causato dall'uomo ha reso fino a 10 volte più probabili le forti piogge in Grecia, Bulgaria e Turchia e fino a 50 volte in Libia, ...