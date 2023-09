Libia A Derna migliaia di morti e dispersi per la tempesta Daniel | divisione politica e corruzione rallentano gli aiuti

(Di giovedì 14 settembre 2023) La città dinellaorientale continua a contare le enormi perdite umane dopo il passaggio dellache ha causato la rottura delle dighe. Il governo parallelo, con sede nell’est del Paese, stima ora ia più di 5.300 mentre i, secondo le stime iniziali, sarebbero oltre 10.000. I torrenti di acqua piovana e l’inondazione della diga hanno travolto la valle ditrascinando tutto fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. A riva si cerca di recuperare i corpi, raccolti e accumulati in qualche luogo asciutto, in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.di famiglie hanno perso tutto e si moltiplicano le richieste di soccorso che iniziano a ricevere le prime risposte dei Paesi amici in primis Emirati ...

...Le Nazioni Unite hanno annunciato lo stanziamento di dieci milioni di dollari di aiuti per la, in seguito all'inondazione che potrebbe aver provocato la morte di 20mila persone solo a, ...Roma, 14 settembre 2023 Le immagini dadel contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, nella città libica colpita dall'uragano Daniel. / Immagini ...Un team di Medici Senza Frontiere (Msf), composto da medici e logisti, è arrivato a. Msf è già in contatto con la Mezzaluna Rossa libica, principale attore in questa emergenza, ...Msf per laDopo l'alluvione devastante di, nellaorientale, "risulta ancora dispersa parte di una famiglia italo - libica: i due figli maggiori sono stati ritrovati vivi dai nonni, per i due genitori e la figlia più piccola le ...

Inondazioni in Libia: ecatombe a Derna, si temono 20mila morti. L'Onu: 'Rischio malattie dall'acqua contaminata ... Agenzia ANSA

Libia, sono almeno 10mila i morti a Derna a causa delle inondazioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Le Nazioni Unite hanno annunciato lo stanziamento di dieci milioni di dollari di aiuti per la Libia, in seguito all'inondazione che potrebbe aver provocato la morte di 20mila persone solo a Derna, sec ...Giovedì sono stati pubblicati da giornali e agenzie alcuni video fatti da droni che mostrano immagini piuttosto impressionanti di Derna, la città nel nord est della Libia che ha subìto più danni a cau ...A Derna gli abitanti sono stati costretti a chiudersi in casa mentre sarebbero dovuti fuggire. Soccorsi a rilento a causa delle strade distrutte. Prime sepolture nella città più colpita ...