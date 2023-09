Libia | a Derna ci si aspettano 20mila vittime per le inondazioni

Sale il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito laorientale : sono almeno 5.500 morti e 7mila feriti, secondo i servizi di emergenza di Tripoli. ... Nella città disi ......Si aggrava il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno investito la... A, la città più colpita dal ciclone e dall'alluvione conseguente, si temono fino a 20.000 vittime.Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito laorientale è salito ad almeno 5.500 morti e 7.000 feriti, secondo i servizi di emergenza di ... Nella città disi ......costiera di, in Cirenaica: "Il mare scarica costantemente dozzine di corpi", spiega al Guardian Hichem Abu Chkiouat, ministro dell'Aviazione civile nell'amministrazione che governa la...

Tempesta Daniel devasta Derna, Libia: 20mila morti secondo il Centro medico Al-Bayda. Aiuti internazionali in arrivo. Italia invia squadra di esperti e aerei da trasporto.Ieri è decollato da Pisa un contingente di 27 vigili del fuoco, tra cui uno di Pistoia, diretto in Libia per aiutare le popolazioni colpite dall'uragano Daniel. Il team è composto da esperti in soccor ...I cadaveri ricoprono ancora le strade, il mare continua a restituire corpi, l'acqua potabile scarseggia. Le vie sono coperte di fango e macerie e sono disseminate di veicoli capovolti. È la terribile ...