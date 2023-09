Lada crociera Ocean Explorer, battente bandiera australiana, è statacon successo da un peschereccio, secondo le testimonianze dei passeggeri a bordo, riportate dal Sindeny Morning Herald ......ora sta dando una robusta mano a Toti per fare digerire ai suoi concittadini l'attracco della...di scambisti - che la tenera Elly deve tirare un sospiro di sollievo per essersidi cotali ...... dal minivan al treno, appunto, allo skateboard, fino alla, consumando il suolo e le scarpe. ... di nuovo, rinnovano un senso di apocalisse: come i corpi che danzano sugli scenari nucleari ...Dopo sei mesi di viaggio attorno al Sud America, laarriverà alla foce del fiume Columbia, e ... Londra viene colpita da una V2 per la prima volta Seconda guerra mondiale: Mentone viene...

Liberata la nave da crociera incagliata in Groenlandia Agenzia ANSA

Liberata la nave da crociera incagliata in Groenlandia. A bordo erano appena stati individuati tre casi Covid. ilmessaggero.it

L'Ocean Explorer, la nave da crociera di lusso con 206 passeggeri a bordo, è stata disincagliata dopo essere rimasta per giorni bloccata nel ghiaccio della Groenlandia. La manovra è stata effettuata ...NUUK - L'Ocean Explorer - una nave da crociera di lusso rimasta incagliata lunedì nei pressi di Alpefjord, in Groenlandia - è stata liberata da un gruppo di militari danesi. I 206 passeggeri potranno ...La nave da crociera Ocean Explorer, battente bandiera australiana, è stata liberata con successo da un peschereccio, secondo le testimonianze dei passeggeri a bordo, riportate dal Sindeny Morning Hera ...