L' ho mandato a fanc*** Venier su tutte le furie | alta tensione con l' ospite

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Marasi prepara per il ritorno di Domenica In previsto per il 17 settembre su Rai 1. Ancora una volta la parola chiave è "spontaneità", anche per le interviste. "Memorizzo tre concetti, mi siedo davanti all', ci guardiamo negli occhi e da lì parte. Soprattutto ascolto; sono curiosa, amo profondamente chi ho davanti. Mi innamoro dell', ci metto tutto il mio cuore per cercare di capire chi ho davanti. Non sempre accade, ma la maggior parte è così che nasce l'intervista", ha confessato in conferenza stampa assieme al direttore Intrattenimento Daytime Rai Angelo Mellone. Qui lanon ha potuto fare a meno di ricordare quando in Rai rimase senza programmi: "Il pubblico non mi ha mai abbandonato, quando mi sono stati tolti i programmi e quando non ero in onda. Ci sono dei momenti della vita in cui ci ...