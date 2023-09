L’ex club della Premier League ha conquistato punti per la terza volta quest’anno

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sito inglese: La squadraOne Reading è stata decurtata di tredopo che il suo proprietario non è riuscito a depositare abbastanza soldi su un conto per la busta paga mensile del. Questo secondo la BBC, che riferisce che il proprietario dei Royals Dai Yongge lo era detto dall’EFL in agosto versare il 125%massa salariale su un conto designato entro martedì. Ciò non è avvenuto e ha innescato un Detrazionesospesi con effetto immediato. Questa non è la primache il Reading perdepoiché ha perso un totale di quattrodalla stagione in corso. Ad agosto, ai Royals è stato detratto un punto a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. Anche questo segue ...