Lewandowski | «Prima del Barcellona ero un po’ una macchina | qui sono diventato più umano»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’attaccante del, Robert Lewandowsku ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As in cui parla del suo momento particolare in campionato, tutt’altro che brillante.dice di essere felice ae di non pensare minimamente alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita come tanti altri suoi colleghi. Si racconta dicendo chedi approdare alera quasi come una, adesso, invece, èpiù. «Arabia Saudita? Adesso non ci penso nemmeno.super felice a, ??nella squadra, in città, con la mia famiglia. Come personafelice.delero un po’ una, qui ...