L’eroe Frattesi nell’Inter è chiuso dal 35enne Mkhitaryan | l’Italia è un Paese per vecchi Il Fatto

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Giovanidi tutta Italia, unitevi”. Scrive così ilquotidiano che analizza il paradosso dell’investimento più oneroso della Serie A: 6 milioni al Sassuolo per il prestito, 25 per l’acquisto del cartellino, 3 di bonus. Abbiamo un nuovo eroe, la patria chiamò. Ma finita la festa azzurra, con la sua doppietta all’ucraina,torna all’inter e qui si torna anche ai paradossi del nostro sistema. Davide ha finore giocato un’ora. Sabato c’è il derby di Milano e i giornali invitano Simone Inzaghi a schierarlo titolare. Perché poi questa è la stranezza del calcio made in Italy, il suo buco nero:, il nuovo eroe nazionale, deve fare i conti con la concorrenza di Calhanoglu e, il secondo prossimo ai 35 anni. Ci sono dieci anni esatti tra Davide e il campione armeno. In ...

