Leonardo Bonucci fa causa alla Juve | “Lasciato 2 volte per Allegri”

(Di giovedì 14 settembre 2023)ha fattontus per il trattamento riservatogli negli ultimi mesi; relegato a fuori rosa l’ex capitano bianconero è stato costretto ad allenarsi solo in serata senza l’ausilio di staff e palestre. La presa di posizione dinasce da una questione di principio. Il difensore ritiene inammissibile che un calciatore che ha dato così tantontus venga trattato in questo modo. Il suo desiderio era solo quello di chiudere degnamente la sua avventura in bianconero prima di appendere gli scarpini al chiodo. Lasarà portata avanti dagli avvocati Gabriele Zuccheretti e, ironia della sorte, Antonio Conte. Ci si attende un qualche tipo di risposta dsocietà nei prossimi ...

L'addio dialla Juventus continua a far discutere. Un divorzio che negli ultimi giorni ha fatto molto rumore: dopo il passaggio all'Union Berlino è arrivata la decisione di fare causa al ...

«Sono stato umiliato dopo più di 500 partite con la Juve». In una intervista a SportMediaset, l'ex capitano della Juve passato all'Union Berlino, Leonardo Bonucci, ...Leonardo Bonucci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportmediaset. Dopo aver raccontato di essersi sentito "umiliato" e di aver ricevuto la solidarietà ...Sabato alle 15.30 è previsto il primo esame di tedesco per Leonardo Bonucci. La sua avventura con la maglia dell'Union Berlino inizia alla Volkswagen Arena, contro un avversario certamente non morbido ...