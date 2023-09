Leo Gassmann e il vizio di famiglia | il debutto da attore nella fiction Rai su Franco Califano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Leoraccoglie l’eredità di. Seguendo le orme del nonno Vittorio e del papà Alessandro, arriva anche per lui ilsulla Rai,dedicata al cantautore. Dopo un provino eseguito da vero professionista e una prima voce data in estate da Cinemotore, arriva l’indiscrezione di Dagospia che ha entusiasmato tutti. Leo: l’occasione per un grandeLo abbiamo visto cantare a X Factor, lo abbiamo ascoltato a Sanremo 2020, mentre sbaragliava la concorrenza della sezione Nuove Proposte con Vai bene così; quest’anno è ritornato sul palco dell’Ariston con Terzo Cuore e un sorriso capace di incantare tutti. Adesso, i suoi social parlano di un nuovo lavoro musicale, l’album dal nome La ...

, figlio d'arte, è pronto a debuttare come attore protagonista nella nuova fiction Rai dedicata alla vita di Franco Califano. Vediamo i dettagli di questo nuovo ed emozionante ...Oltre a Gerini e Inaudi, tra i personaggi principali ci sono Edoardoe Alessandro. L'ambientazione è il litorale romano, il film è stato girato a Sabaudia, e vede protagonisti un gruppo ...Fino ad oggi,è stato lodato per le sue doti canore. È successo a X Factor , e poi a Sanremo (dove ha vinto nel 2020 nella sezione Nuove Proposte, grazie al brano Vai bene così ). Ora, però, sembra ...... Yilmaz in Terra Amara, in una serie italiana Stefano D Onofrio - 14 Settembre 2023 Un posto al sole anticipazioni 14 settembre 2023 Martina Pedretti - 13 Settembre 2023debutta come ...

La moglie di Alessandro Gassmann, colei che è al suo fianco da 30 anni, è Sabrina Knaflitz: ecco chi è la fortunata.Oltre a Gerini e Inaudi, tra i personaggi principali ci sono Edoardo Leo e Alessandro Gassmann. L'ambientazione è il litorale romano, il film è stato girato a Sabaudia, e vede protagonisti un gruppo ...Leo Gassmann, figlio d’arte, è pronto a debuttare come attore protagonista nella nuova fiction Rai dedicata alla vita di Franco Califano. Vediamo i dettagli di questo nuovo ed emozionante ...