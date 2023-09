Leo Gassmann approda in tv | cosa farà

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il figlio pronto a seguire le orme di padre e nonno Leosul piccolo schermo. Il cantante, conosciuto prima grazie a X Factor poi a Sanremo oltre che per i celebri parenti, seguirà così, non a caso la strada tracciata dal nonno Vittorio e dal padre Alessando. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo vincendo tra le Nuove proposte con il pezzo “Vai bene così”. Poi, lo scorso anno,era in concorso con il brano “Terzo cuore” scritto per lui da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Ora però, per lui, si apre una nuova fase della carriera. Stando alle ultime e come riporta Dagospia vestirà i panni di Franco Califano nella fiction Rai sulla vita dell’artista romano. Un ruolo non da poco e un personaggio complesso come primo banco di prova. Leggi anche: ‘Un Professore 2’ torna in tv con Alessandro ...

Leo Gassmann diventa attore. E la tradizione di famiglia continua. Dopo nonno Vittorio e papà Alessandro, adesso è la volta del "volto nuovo" Leo. Un volto nuovo che è già conosciuto al grande pubblic ...Leo Gassmann protagonista di una nuova fiction Il 24enne segue le orme del nonno e del padre e diventa attore ed è pronto a debuttare in tv.